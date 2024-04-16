Чиновники пообіцяли солдатам на фронті по 70 тисяч, але грошей на це ще нема. Що робити?

11 квітня, коли Верховна Рада ухвалила оновлений закон про мобілізацію, депутати проголосували й за інші важливі рішення. Зокрема, вони зобов'язали уряд розробити закон про демобілізацію військових (відповідні норми прибрали з проєкту про мобілізацію на прохання Генштабу), а також ухвалити постанову про виплату щомісячної винагороди військовим на фронті у розмірі 70 тис грн.

Наступного дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував: "Ми встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії".

Додаткові 70 тис грн з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

Таким чином уряд оновив перелік додаткових виплат військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Їх запровадили за ініціативи президента Володимира Зеленського наприкінці лютого 2022 року, у перші дні великої війни.

Реклама:

Які доплати отримуватимуть військовослужбовці?

Перелік доплат військовим часто змінювався. Найбільші пертурбації стосувалися норми про доплату 30 тис грн. Її на початку 2023 року скасували для військовослужбовців та правоохоронців, які не виконують оборонних завдань. Наразі військовослужбовці можуть отримувати такі види виплат від держави.

Грошове забезпечення – зарплата, яка складається з основної (посадовий оклад, оклад за звання, надбавка за вислугу років) та додаткової частин (надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, наукове чи спортивне звання). Мінімальний розмір грошового забезпечення – 20 130 грн.

Доплата 30 тис грн спочатку нараховувалася всім військовим, правоохоронцям, курсантам та солдатам строкової служби. З лютого 2023 року перелік отримувачів суттєво скоротився і наразі ці кошти сплачують лише військовослужбовцям, які виконують бойові завдання (не на першій лінії зіткнення).

Доплату 50 тис грн запровадили у 2023 році для військових, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, що керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення.

Доплата 100 тис грн нараховується військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях у районах їх проведення та виконують бойові завдання.

Усі вказані доплати розраховуються пропорційно часу виконання завдань.

Одноразова винагорода 70 тис грн – новий вид доплат, який уряд запровадив для військовослужбовців та поліцейських з 1 квітня 2024 року. Цю винагороду виплачуватимуть за виконання спеціальних завдань під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником. На відміну від попередніх доплат, ці кошти платитимуть не пропорційно часу виконання завдання, а за кожні 30 днів.

Отже, з квітня військовослужбовець або поліцейський, який протягом 30 днів перебуває на лінії бойового зіткнення та виконує там бойові завдання, може отримати щонайменше 190,1 тис грн: 20,1 тис грн зарплати, 100 тис грн доплати за участь у бойових діях та 70 тис грн нової одноразової винагороди.

Скільки можуть коштувати бюджету доплати військовим?

Оскільки винагороду в розмірі 70 тис грн запровадили посеред року, то її не було в законі про державний бюджет. Тож для того, аби військовослужбовцям нараховували ці кошти, уряду потрібно внести відповідні зміни до кошторису.

ЕП ознайомилася з фінансовим обґрунтуванням рішення уряду про запровадження додаткової винагороди. З міркувань безпеки редакція не може назвати точну суму додаткової потреби у фінансуванні, проте, за розрахунками Міністерства фінансів, до кінця 2024 року вона перевищить 50 млрд грн.

Крім того, депутати та урядовці обговорюють можливість збільшення видатків на потреби оборони у 2024 році на понад 400 млрд грн. Передусім мова йде про фінансування закупівель військової техніки та боєприпасів.

Отже, сумарні видатки на потреби оборони у 2024 році необхідно збільшувати на пів трильйона гривень.

За даними співрозмовників ЕП в Мінфіні, відомство лише починає готувати зміни до бюджету. Процес ускладнюється тим, що збільшення видатків необхідно узгодити з міжнародними партнерами, а також відсутністю джерел фінансування.

Де взяти гроші на доплати військовим?

Оскільки Україна не може використовувати кошти міжнародних партнерів на потреби оборони, то єдине джерело фінансування додаткових видатків на близько 500 млрд грн – винятково внутрішні ресурси країни.

Їх уряд може спробувати знайти на внутрішньому борговому ринку. Однак, схоже, його можливості позичати гроші бюджету вичерпуються, адже держава витрачає на погашення та сплату процентів за ОВДП більше коштів, ніж залучає на ринку.

Частину потреби в додатковому фінансуванні уряд міг би отримати, позичивши гроші в Нацбанку. Іншими словами – повернутися до грошової емісії. Однак наслідком таких дій могло б стати підвищення інфляції та знецінення заощаджень усіх українців: як тих, хто залишається в тилу, так і тих, хто перебуває на фронті. Та й обсяги потенційної емісії обмежуються домовленостями з Міжнародним валютним фондом: до близько 40 млрд грн на квартал.

Уряд також може знайти ресурс, переглянувши поточний план видатків. Хоча Мінфін і без того максимально обмежив непріоритетні видатки, проте певний простір для маневру залишається. Зокрема, у разі успішних переговорів про реструктуризацію боргу за євробондами уряд може зекономити понад 200 млрд грн на погашенні цих цінних паперів та виплаті процентів за ними.

Крім того, за даними співрозмовників ЕП, під час ухвалення постанови про виплати військовим 70 тис грн Мінфін радив Міноборони оптимізувати перелік бойових та спеціальних завдань, за які виплачуються надбавки, а також переглянути кількість та розміри додаткових видів грошового забезпечення.

Додаткові бюджетні надходження можуть принести девальвація курсу гривні Нацбанком чи екзотичні ідеї на кшталт "економічного бронювання".

На жаль, перераховані потенційні джерела не зможуть перекрити усі пів трильйона гривень додаткових видатків на сектор безпеки та оборони. За даними співрозмовників ЕП в парламенті, єдиним можливим джерелом фінансування настільки великих видатків може стати лише підвищення податків.

Чому без болючих рішень не обійтися?

Виплата військовим 70 тис грн за кожні 30 днів служби на фронті почала нараховуватися з 1 квітня. Іншими словами, кошти на її виплату держава почне витрачати з перших чисел травня. Уряд робитиме це навіть попри те, що грошей на такі виплати в бюджеті на 2024 рік не передбачено.

Наразі це вдається робити завдяки "наближенню державних видатків". Тобто уряд витрачає на сектор безпеки та оборони кошти, передбачені в кошторисі на майбутні місяці року. Однак такий спосіб фінансування має свої межі.

Імовірно, гостру необхідність в ухваленні змін до бюджету та податкового законодавства країна відчує в червні. До того часу урядовці та депутати публічно не визнають проблему, не бажаючи ухвалювати непопулярні податкові рішення.

"Усі наче чекають, що проблема вирішиться сама", – сказав ЕП один з депутатів, ознайомлений із станом фінансування бюджету. Залишається сподіватися, що владі не доведеться знову ухвалювати болючі рішення "заднім числом". Цього разу вони стосуватимуться не лише підприємців, а й мільйонів виборців.