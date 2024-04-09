Росія в останній момент скасувала запуск космічної ракети-носія "Ангара-А5"

Перший пуск важкої ракети-носія "Ангара-А5" з космодрому Східний із розгінним блоком "Оріон" мав відбутися 9 квітня, проте його скасували в останній момент.

Про це пишуть Meduza та російська служба BBC.

Старт скасували приблизно за дві хвилини до запланованого часу. Що стало причиною скасування, спочатку не повідомляли, пише Meduza. Згодом у "Роскосмосі" заявили, що пуск "Ангари-А5" скасували через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку. Повторна спроба пуску призначена на середу, 10 квітня.

фото: роскосмос

Зазначається, що "Ангара" позиціонується як екологічно чиста ракета, яка не використовує токсичні компоненти палива. Вона має прийти на зміну ракетам-носіям "Протон-М", які експлуатуються в радянській і російській космонавтиці з середини 1960-х років.

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"Ракети сімейства "Ангара" виробляє Державний космічний науково-виробничий центр імені М.В. Хрунічева. Сімейство включає в себе ракети-носії від легкого до важкого класів.

Попередні випробування "Ангари" проводилися на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Перший випробувальний пуск "Ангари-А5" відбувся 23 грудня 2014 року. Загалом за останні 10 років із Плесецька стартували шість ракет "Ангара" - три легких і три важких", - йдеться у повідомленні.

"Видано команду відбій пуску. Керівникам робіт підготуватися до стоянки 24 години", - сказав диктор під час трансляції "Роскосмосу".

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21 березня за схожих обставин було скасовано запуск ракети-носія з пілотованим кораблем "Союз МС-25" з Байконура.

"Ангара-А5" - перша ракета, розроблена і створена після розпаду СРСР. Одним з основних завдань "Ангари" є будівництво Російської орбітальної станції.

Нагадуємо:

Космічна галузь Росії перебуває в кризовому стані і навіть несе загрозу безпеці, зокрема міжнародним проєктам РФ, заявляв раніше глава Роскосмосу Юрій Борисов.

Одним із найяскравіших "досягнень" російського космосу останнім часом стала аварія автоматичної міжпланетної станції "Луна-25", політ якої завершився зіткненням із поверхнею супутника Землі після 16 років роботи над цим проєктом.

Економічна правда