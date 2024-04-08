Журналісти ідентифікували частину суден РФ, що вивозили українське зерно через порт Маріуполя

Щонайменше три суховантажі потрапили на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі. Журналісти з’ясували кілька фірм-зернотрейдерів, що фігурують у документах про завантаження зерна на ці судна.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Перший корабель з вкраденим зерном вийшов з порту окупованого Маріуполя в травні 2023 року.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден. Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

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Дані трекінгових сервісів підтверджують їхнє перебування в окупованому українському порту та подальше пересування в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ, стверджують журналісти.

Управляє загарбницьким флотом в Маріуполі російська держкомпанія "Роскапстрой".

Відповідно до документів, наданих Bihus.Info центром "Миротворець", зерно з окупованих територій на ці судна вантажили кілька компаній.

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Зокрема на всі три згадані судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма "Санагро", зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го. Вона належить Миколі Міщуку, який раніше балотувався в Україні від аграрного об’єднання "Заступ", а нині, за даними російського реєстру компаній, має російське громадянство.

У документах також фігурують московська компанія "Зорка фуд", записана на росіянина Владіміра Наумова та білоруску Татьяну Пашкєвіч, і "Аста Груп", зареєстрована в окупованому Донецьку, належить громадянину Росії Роберту Асатряну, йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Нагадаємо:

Німецький телеканал ARD провів розслідування, яке виявило, що німецькі компанії допомагають окупаційному режиму Росії у будівництві в окупованому Маріуполі.