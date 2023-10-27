Глава Роскосмосу зробив скандальну заяву про стан космічної галузі РФ

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Космічна галузь Росії перебуває в кризовому стані і навіть несе загрозу безпеці, зокрема міжнародним проектам РФ.

Такий висновок можна зробити із заяв глави Роскосмосу Юрія Борисова в ефірі телеканалу "Россия 24", які цитують російські ЗМІ.

Так, за словами Борисова, 80% російського обладнання Міжнародної космічної станції перебуває за межами гарантійних термінів існування.

Глава "Роскосмосу" бачить вирішення цієї проблеми в експлуатації МКС доти, доки вдається забезпечувати безпеку польотів екіпажів.

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Як нагадують при цьому російські ЗМІ, генконструктор з пілотованих комплексів і систем РКК "Енергія" Володимир Соловйов ще в жовтні 2022 року, прогнозував "лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на борту МКС" після 2025 року.

Також, у своєму скандальному ефірі на "Россия 24" Борисов фактично визнав, що Росія вже випадає з обойми світових виробників супутників. І якщо в найближчі кілька років країна не зробить квантовий стрибок, вона втратить конкурентоспроможність у цій сфері остаточно.

За його словами, перед космічною промисловістю стоїть завдання створити до рубежу 2025-2026 років потужності з випуску 200-250 апаратів на рік, а до 2030 року - наростити їх випуск до 400 на рік.

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"Практично нам доведеться перебудувати модель всієї кооперації і налаштувати її на серійне конвеєрне складання. Дуже такий серйозний виклик для нас. Але якщо ми цього не зробимо, можемо серйозно відстати від розвитку всієї космічної індустрії, і нас обжене до 30-го року не тільки Китай і Сполучені Штати, а й Великобританія, і Індія, і, можливо, інші країни. Тому ми в жодному разі не повинні допустити цього", - пояснив глава держкорпорації.

І на довершення цієї картини Борисов оголосив, що Росії загрожує припинення польотів у космос.

За його словами, важливо, щоб повномасштабні роботи зі створення Російської орбітальної станції (РОС) почалися з 2024 року, інакше в Росії буде "перерва" в космічних польотах, заявив глава "Роскосмосу" Юрій Борисов в ефірі телеканалу "Россия 24".

Нагадуємо:

Одним із найяскравіших "досягнень" російського космосу останнім часом стала аварія автоматичної міжпланетної станції "Луна-25", політ якої завершився зіткненням із поверхнею супутника Землі після 16 років роботи над цим проектом.

Відомо також, що пріоритетом у російському бюджеті на 2024 рік стане не космос, а фінансування війни. Збільшення витрат на війну планується на рівні майже на 70%.

Крім того, Росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету.