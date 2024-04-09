Россия в последний момент отменила запуск космической ракеты-носителя "Ангара-А5"
Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион" должен был состояться 9 апреля, однако его отменили в последний момент.
Об этом пишут Meduza и русская служба BBC.
Старт отменили примерно за две минуты до запланированного времени. Что стало причиной отмены, сначала не сообщали, пишет Meduza. Позже в "Роскосмосе" заявили, что пуск "Ангары-А5" отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Повторная попытка пуска назначена на среду, 10 апреля.
Отмечается, что "Ангара" позиционируется как экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива. Она должна прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М", которые эксплуатируются в советской и российской космонавтике с середины 1960-х годов.
"Ракеты семейства "Ангара" производит Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов.
Предварительные испытания "Ангары" проводились на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года. Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовали шесть ракет "Ангара" - три легких и три тяжелых", - говорится в сообщении.
"Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции "Роскосмоса".
21 марта при схожих обстоятельствах был отменен запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с Байконура.
"Ангара-А5" - первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Одной из основных задач "Ангары" является строительство Российской орбитальной станции.
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Одним из самых ярких "достижений" российского космоса в последнее время стала авария автоматической межпланетной станции "Луна-25", полет которой завершился столкновением с поверхностью спутника Земли после 16 лет работы над этим проектом.
Экономическая правда