Россия в последний момент отменила запуск космической ракеты-носителя "Ангара-А5"

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный с разгонным блоком "Орион" должен был состояться 9 апреля, однако его отменили в последний момент.

Об этом пишут Meduza и русская служба BBC.

Старт отменили примерно за две минуты до запланированного времени. Что стало причиной отмены, сначала не сообщали, пишет Meduza. Позже в "Роскосмосе" заявили, что пуск "Ангары-А5" отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Повторная попытка пуска назначена на среду, 10 апреля.

фото: роскосмос

Отмечается, что "Ангара" позиционируется как экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива. Она должна прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М", которые эксплуатируются в советской и российской космонавтике с середины 1960-х годов.

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"Ракеты семейства "Ангара" производит Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов.

Предварительные испытания "Ангары" проводились на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года. Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовали шесть ракет "Ангара" - три легких и три тяжелых", - говорится в сообщении.

"Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции "Роскосмоса".

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21 марта при схожих обстоятельствах был отменен запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" с Байконура.

"Ангара-А5" - первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Одной из основных задач "Ангары" является строительство Российской орбитальной станции.

Напоминаем:

Космическая отрасль России находится в кризисном состоянии и даже несет угрозу безопасности, в частности международным проектам РФ, заявлял ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Одним из самых ярких "достижений" российского космоса в последнее время стала авария автоматической межпланетной станции "Луна-25", полет которой завершился столкновением с поверхностью спутника Земли после 16 лет работы над этим проектом.

Экономическая правда