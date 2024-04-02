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Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони переказали вже майже 35 мільярдів

Вівторок, 2 квітня 2024, 16:48 - Артур Крижний

Зі спецрахунка НБУ з початку повномасштабної війни переказали на потреби оборони майже 34,5 млрд грн, за березень рахунок поповнився на понад 182 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Загалом з початку війни зі спецрахунка на потреби оборони Національний банк перерахував майже 34,5 млрд грн, у березні 2024 року – понад 358,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 квітня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,5 млрд грн.

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Нагадаємо:

На початку березня стало відомо, що зі спецрахунка, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 34 млрд грн, за лютий рахунок поповнився майже на 675 млн грн.

НБУ війна фінансування
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