Зі спецрахунку НБУ для потреб оборони переказали вже понад 34 мільярди

Зі спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 34 млрд грн, за лютий рахунок поповнився майже на 675 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, станом на 1 березня 2024 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,6 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 675 млн грн.

"Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 35,5 млрд грн в еквіваленті. Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

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З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 15,8 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони Нацбанк переказав понад 34 млрд грн, у лютому 2024 року - понад 846 млн грн.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

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Економічна правда