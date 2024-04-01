Всі розділи
Укр / Рус

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився майже на 800 мільйонів

Понеділок, 1 квітня 2024, 19:08 - Олексій Павлиш

Станом на 1 березня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 36,6% - це на 0,2 в. п. нижче показника станом на 1 лютого.

Про це повідомили в НБУ.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 788 млн грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 2,8 млрд грн.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав", - додали в Нацбанку.

Реклама:

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

Економічна правда

Реклама:
НБУ кредити банки
Реклама:
Матеріали за темою
Intesa Sanpaolo докапіталізувала один з українських банків на понад мільярд 1 квітня 2024, 16:44
Український бізнес вперше за 5 місяців позитивно оцінив свою діяльність 1 квітня 2024, 14:25
За тиждень НБУ продав 654 мільйони доларів на міжбанку 31 березня 2024, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті