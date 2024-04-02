Со спецсчета НБУ на нужды обороны перечислили уже почти 35 миллиардов

Со спецсчета НБУ с начала полномасштабной войны перечислили на нужды обороны почти 34,5 млрд грн, за март счет пополнился на более 182 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 34,5 млрд грн, в марте 2024 года - более 358,1 млн грн", — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2024 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 1,5 млрд грн.

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Напомним:

На начале марта стало известно, что со спецсчета, открытого Нацбанком на нужды обороны, с начала полномасштабной войны перевели более 34 млрд грн, за февраль счет пополнился почти на 675 млн грн.