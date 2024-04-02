Нещодавно відремонтований енергоблок ХАЕС виведено на максимальну потужність

Енергоблок Хмельницької атомної електростанції, що вийшов з ремонту, виведено на максимально можливу потужність.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Енергоблок Хмельницької АЕС виведений після відновлювального ремонту на максимально можливу потужність", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що цей енергоблок було повернено у роботу на два тижні раніше запланованого терміну.

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Нагадаємо:

31 березня стало відомо, що після ремонту, до роботи був підключений один з блоків Хмельницької АЕС. У звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видавав в українську енергосистему 300 МВт-год.

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.

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Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.