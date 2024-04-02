Нещодавно відремонтований енергоблок ХАЕС виведено на максимальну потужність
Енергоблок Хмельницької атомної електростанції, що вийшов з ремонту, виведено на максимально можливу потужність.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Енергоблок Хмельницької АЕС виведений після відновлювального ремонту на максимально можливу потужність", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що цей енергоблок було повернено у роботу на два тижні раніше запланованого терміну.
Нагадаємо:
31 березня стало відомо, що після ремонту, до роботи був підключений один з блоків Хмельницької АЕС. У звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видавав в українську енергосистему 300 МВт-год.
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.