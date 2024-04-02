Недавно отремонтированный энергоблок ХАЭС выведен на максимальную мощность
Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции, вышедший из ремонта, выведен на максимально возможную мощность.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Энергоблок Хмельницкой АЭС выведен после восстановительного ремонта на максимально возможную мощность", — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что этот энергоблок был возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.
Напомним:
31 марта стало известно, что после ремонта, к работе был подключен один из блоков Хмельницкой АЭС. В связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдавал в украинскую энергосистему 300 МВт-ч.
На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.