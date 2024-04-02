Недавно отремонтированный энергоблок ХАЭС выведен на максимальную мощность

Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции, вышедший из ремонта, выведен на максимально возможную мощность.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Энергоблок Хмельницкой АЭС выведен после восстановительного ремонта на максимально возможную мощность", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что этот энергоблок был возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.

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Напомним:

31 марта стало известно, что после ремонта, к работе был подключен один из блоков Хмельницкой АЭС. В связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдавал в украинскую энергосистему 300 МВт-ч.

На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.