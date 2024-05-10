Добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати до трьох років – Галущенко

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Ми оцінюємо можливість його добудови, з урахування трьохстороннього проєкту із США та Болгарією щодо отримання корпусів реакторів, протягом 2,5 – 3 років", – сказав Галущенко.

За його словами, ступінь готовності третього енергоблоку ХАЕС на сьогодні становить близько 85%. Терміни добудови четвертого енергоблоку ХАЕС Галущенко оцінив у 4 роки.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.