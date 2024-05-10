Всі розділи
Укр / Рус

Добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати до трьох років – Галущенко

П'ятниця, 10 травня 2024, 17:41 - Анастасія Дячкіна

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ. 

"Ми оцінюємо можливість його добудови, з урахування трьохстороннього проєкту із США та Болгарією щодо отримання корпусів реакторів, протягом 2,5 – 3 років", – сказав Галущенко.

За його словами, ступінь готовності третього енергоблоку ХАЕС на сьогодні становить близько 85%. Терміни добудови четвертого енергоблоку ХАЕС Галущенко оцінив у 4 роки.

Реклама:

Нагадаємо: 

Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

енергетика АЕС ХАЕС Міненерго
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд виділив понад 7 мільярдів на відбудову енергосистеми 10 травня 2024, 16:20
За 2023 рік "Укренерго" погасило боргів перед учасниками енергоринку на 24 мільярди 10 травня 2024, 15:17
У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу: о котрій почнуть діяти графіки 10 травня 2024, 12:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті