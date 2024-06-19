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Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС

Середа, 19 червня 2024, 19:35 - Анастасія Дячкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії підтримуватиме будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС та вважає ці наміри України своєчасними.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Ми будемо це підтримувати. Це, знову ж таки, те, що я обговорював з міністром Галущенком і з директором Енергоатому Котіним. Ми перебуваємо в контакті щодо того, як Агентство може підтримати ці плани", – сказав Гроссі, коментуючи наміри України щодо будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС.

За його словами, в МАГАТЕ вважають, що "це дуже своєчасні плани".

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"Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі (навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС – ЕП)", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо: 

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

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Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

МАГАТЕ АЕС ХАЕС енергетика
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Економічна правда
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