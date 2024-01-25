Україна почне будівництво чотирьох реакторів АЕС, щоб компенсувати втрачені потужності

Влітку або восени 2024 року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Reuters.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.

"Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", - зазначив Галущенко.

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"Хочемо компенсувати ті, що на Запорізькій АЕС", - додав він.

При цьому, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Йдеться про реактори та відповідне обладнання.

"Зараз ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати", - повідомив Галущенко.

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Два інші використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

За словами міністра, перші результати цих проєктів можна отримати вже за 2,5 роки.

Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії.

Нагадуємо:

У лютому 2023 року обстріли РФ призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС.

У жовтні 2023 року унаслідок обстрілу на Хмельниччині були пошкоджені побутові корпуси поблизу Хмельницької АЕС.

У грудні 2023 року президент "Енергоатому" Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС.

Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.

На майданчику Хмельницької АЕС реалізовуватиметься пілотний проєкт з будівництва енергоблоків АР1000.

Загалом, в Україні планується збудувати дев'ять енергоблоків за технологією АР1000. Це передбачають рішення Кабінету міністрів України та меморандуми, укладені між "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company.

На сьогодні на Хмельницькій АЕС планується добудова енергоблоків №3 та №4.

За багато років консервації енергоблоків №3 та №4 частина об'єктів піддавалася впливу навколишнього середовища та погодних умов. Наразі проходить ретельна перевірка стану конструкцій та модулів.

Як відомо:

У серпні 1990 року Верховна рада України оголосила мораторій на будівництво нових АЕС, але уже в жовтні 1993 року мораторій було скасовано.

У 2005 році Кабмін прийняв рішення реанімувати та добудувати енергоблоки.

У вересні 2012 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції", який передбачає схвалення будівництва енергоблоків №3 та №4 АЕС.

26 липня 2014 року Україна відмовляється від послуг російської компанії Росатом у добудові енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

16 вересня 2015 прийнято Закон України "Про втрату чинності, Закону України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3, 4 ХАЕС".

6 червня 2018 року Урядовий комітет із питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС вартістю 72,44 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року).