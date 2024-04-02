Видобуток вугілля на державних шахтах попри війну зріс майже на чверть

З початку року обсяги видобутку вугілля на державних шахтах зросли на 24%, попри воєнні ризики, знеструмлення, обстріли та нестачу персоналу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Якщо у березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тисячі тонн і ця цифра протягом тривалого часу зменшувалася, то у січні 2024 року видобуток склав 178 тисяч тонн вугілля, у лютому – 197 тисяч тонн, а за підсумками березня видобуток склав 221 тисячу тонн – це на 24 % більше, ніж у січні", - йдеться в повідомленні.

Також зросли середньодобові показники видобутку. Якщо у вересні вугільники в середньому видобували за добу 4,1 тисячі тонн, то вже у березні - 7,1 тисячі тонн.

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Крім цього, завдяки зростанню видобутку вугілля на державних підприємствах нарощуються і його запаси на складах енергетичних підприємств. Зокрема, на кінець березня на складах ТЕЦ і ТЕС було накопичено майже 1 млн 208 тисяч тонн вугілля, що на 508 тисяч тонн більше, ніж передбачалося планом.

"Це важливо для підготовки до опалювального сезону 2024 - 2025 років, яка вже розпочалася на вітчизняних електростанціях там, де це дозволяють безпекова ситуація та відновлення після масштабних російських обстрілів", – резюмували в Міненерго.

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За підсумками проходження зими на складах теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.