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Під час атак окупантів на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників – Міненерго

Четвер, 20 червня 2024, 11:15 - Віктор Волокіта

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, один з них - у тяжкому стані. 

"З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні", - повідомили в Міністерстві. 

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Нагадаємо:

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

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Економічна правда

Міненерго війна електроенергія
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