Під час атак окупантів на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників – Міненерго
В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Згідно з повідомленням, один з них - у тяжкому стані.
"З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні", - повідомили в Міністерстві.
Нагадаємо:
Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.
Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
Економічна правда