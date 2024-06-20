Під час атак окупантів на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників – Міненерго

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, один з них - у тяжкому стані.

"З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні", - повідомили в Міністерстві.

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Нагадаємо:

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

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Економічна правда