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РФ обстріляла електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях – Міненерго

Понеділок, 17 червня 2024, 11:27 - Анастасія Дячкіна

У ніч на 17 червня російські окупанти обстріляли електроенергетичні та газові об'єкти у двох областях України. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

"Сьогодні вночі ворог обстріляв обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні країни. Пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав. В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об’єкт газової інфраструктури. Є пошкоджене обладнання. Персонал не постраждав", – повідомили у Міненерго. 

Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів, додали у відомстві. 

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Крім цього, через негоду у Сумській та Чернігівській областях на ранок знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у 14 населених пунктах.

Також у Міненерго зазначили, що 16 червня для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – понад 27 тисяч МВт*год. Експорту не передбачається.

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Нагадаємо: 

17 червня застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 24:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Міненерго війна енергетика електроенергія
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