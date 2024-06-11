Німеччина надасть Україні 30 млн євро на реконструкцію електропідстанції 

НЕК "Укренерго" підписало кредитну угоду з німецьким державним банком розвитку KfW на суму 30,4 млн євро.

Про це повідомив у фейсбуці голова компанії Володимир Кудрицький.

"Кредитну угоду я сьогодні підписав разом членом правління KfW Крістіан Лайбах та директоркою KfW по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко в Берліні, напередодні Міжнародної конференції з відновлення України", - написав Кудрицький.

За його словами, ці кошти на пільгових умовах надав уряд Німеччини, а відповідну гарантійну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко.

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"Кошти будуть спрямовані на реконструкцію та модернізацію одного з наших обєктів в західному регіоні. Реалізація цього проєкту суттєво підвищить ефективність та стабільність нашої синхронної роботи з енергосистемою Європи", - зазначив CEO.

Зокрема, українські енергетики разом із партнерами відновлять високотехнологічний автоматизований об'єкт, що відповідає вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також частка фінансування буде спрямована на закупівлю важливого високовольтного обладнання.

"Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила член правління KfW Крістіан Лайбах, чиї слова цитує Міненерго.

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У Міністерстві також зазначили, що у межах проєкту передбачається здійснити реконструкцію однієї з підстанцій шляхом запровадження автоматизованої системи керування технологічними процесами.

Нагадаємо:

11 червня Берліні починається конференція з питань відновлення України (URC2024).

Напередодні, глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, який збирався взяти участь у конференції, написав заяву про звільнення.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через правда"внутрішньополітичні чвари".

В уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення.

Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Економічна правда