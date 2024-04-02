Добыча угля на государственных шахтах несмотря на войну выросла почти на четверть

С начала года объемы добычи угля на государственных шахтах выросли на 24%, несмотря на военные риски, обесточивание, обстрелы и нехватку персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Если в марте 2022 года на государственных угледобывающих предприятиях было добыто 173 тысячи тонн и эта цифра в течение длительного времени уменьшалась, то в январе 2024 года добыча составила 178 тысяч тонн угля, в феврале - 197 тысяч тонн, а по итогам марта добыча составила 221 тысячу тонн - это на 24 % больше, чем в январе", - говорится в сообщении.

Также выросли среднесуточные показатели добычи. Если в сентябре угольщики в среднем добывали за сутки 4,1 тысячи тонн, то уже в марте - 7,1 тысячи тонн.

Реклама:

Кроме этого, благодаря росту добычи угля на государственных предприятиях наращиваются и его запасы на складах энергетических предприятий. В частности, на конец марта на складах ТЭЦ и ТЭС было накоплено почти 1 млн 208 тысяч тонн угля, что на 508 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом.

"Это важно для подготовки к отопительному сезону 2024 - 2025 годов, которая уже началась на отечественных электростанциях там, где это позволяют ситуация с безопасностью и восстановление после масштабных российских обстрелов", - резюмировали в Минэнерго.

Напоминаем:

Реклама:

По итогам прохождения зимы на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.