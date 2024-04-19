Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року – Шмигаль

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на питання журналістів, передає Укрінформ.

"Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року", – зазначив глава українського уряду.

Таким чином, він прокоментував оцінку, озвучену напередодні главою МВФ про те, що Україні цього року знадобиться 42 млрд дол зовнішньої підтримки.

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Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.

Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом 5,4 млрд дол у вигляді траншів від МВФ, а також понад 7 млрд дол від Сполучених Штатів протягом цього року.

Прем’єр також зазначив, що Україна має 4,5 млрд дол від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.

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"Тобто, загалом ми назбирали ту суму, як і планували в бюджеті в якості бюджетного дефіциту – 37 млрд дол. Ще 5 млрд дол ми маємо знайти у внутрішніх резервах – це внутрішні запозичення, збори податків в Україні", – зазначив глава уряду.

Він також наголосив, що Україна вже працює з партнерами над залученням фінансування у 2025 році.

Нагадаємо:

Для покриття дефіциту бюджету за перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів залучило 3,1 млрд доларів внутрішніх запозичень.