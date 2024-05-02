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"Працівники не постраждали, посилки відшкодуємо": "Нова пошта" про знищення депо в Одесі

Четвер, 2 травня 2024, 09:00 - Артур Крижний

Внаслідок атаки РФ по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі постраждалих працівників немає, а компанія компенсує клієнтам оціночну вартість посилок.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами", - йдеться  у повідомленні.

Посилки які були в дорозі — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі.

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Нагадаємо:

Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.

війна Нова пошта Одеса
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