"Працівники не постраждали, посилки відшкодуємо": "Нова пошта" про знищення депо в Одесі

Внаслідок атаки РФ по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі постраждалих працівників немає, а компанія компенсує клієнтам оціночну вартість посилок.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами", - йдеться у повідомленні.

Посилки які були в дорозі — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі.

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Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.