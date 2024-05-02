"Працівники не постраждали, посилки відшкодуємо": "Нова пошта" про знищення депо в Одесі
Четвер, 2 травня 2024, 09:00 -
Внаслідок атаки РФ по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі постраждалих працівників немає, а компанія компенсує клієнтам оціночну вартість посилок.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами", - йдеться у повідомленні.
Посилки які були в дорозі — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі.
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Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.
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