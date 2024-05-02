У першому кварталі частка непрацюючих кредитів скоротилася

В Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 квітня 2024 року скоротилася до 36,1%, на 1,3%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку. "Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3 відсоткового пункта нижче показника на 1 січня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Ключовий фактор скорочення частки NPL – зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.

Обсяг непрацюючих кредитів за І квартал скоротився на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.

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Витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими, а рівень дефолтів – знижується.

Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

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У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.