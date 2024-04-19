Украина найдет средства для покрытия бюджетного дефицита в этом году – Шмыгаль

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на этот год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов, передает Укринформ.

"Я уверен, что мы найдем все необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита 2024 года", – отметил глава украинского правительства.

Таким образом, он прокомментировал оценку, озвученную накануне главой МВФ о том, что Украине в этом году понадобится 42 млрд долл внешней поддержки.

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Шмыгаль отметил, что подавляющая часть этой суммы уже получена или запланирована в течение нынешнего года.

В частности, по его словам, Украина практически уже имеет 16 млрд евро по программе ЕС Ukraine Facility, планирует получить в общей сложности 5,4 млрд долл в виде траншей от МВФ, а также более 7 млрд долл от Соединенных Штатов в течение этого года.

Премьер также отметил, что у Украины есть 4,5 млрд долл от Японии и определенная сумма в виде кредита DPL от Всемирного банка.

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"То есть в целом мы собрали ту сумму, как и планировали в бюджете в качестве бюджетного дефицита – 37 млрд долл. Еще 5 млрд долл мы должны найти во внутренних резервах – это внутренние заимствования, сборы налогов в Украине", – отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что Украина уже работает с партнерами по привлечению финансирования в 2025 году.

Напомним:

Для покрытия дефицита бюджета за первые три месяца 2024 года Министерство финансов привлекло 3,1 млрд долларов внутренних заимствований.