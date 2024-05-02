Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк оштрафував двох учасників платіжного ринку

Четвер, 2 травня 2024, 10:48 - Артур Крижний

Національний банк України застосував до двох учасників платіжного ринку заходи впливу у вигляді накладення штрафу.   

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штраф накладено на:

  • ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (ЄДРПОУ 35780941) – за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу – 170 000 грн;
  • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (ЄДРПОУ 35442539) – за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу – 170 000 грн.

Рішення про оштрафування установ ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури та набрали чинності з 29 квітня 2024 року.

Реклама:

Сплатити штрафи товариства зобов'язані впродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо:

В Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 квітня 2024 року скоротилася до 36,1%, на 1,3%.

Реклама:

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.

НБУ штраф банки
Реклама:
Матеріали за темою
У першому кварталі частка непрацюючих кредитів скоротилася 2 травня 2024, 10:23
Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ 1 травня 2024, 15:59
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків 30 квітня 2024, 15:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті