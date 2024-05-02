Нацбанк оштрафував двох учасників платіжного ринку

Національний банк України застосував до двох учасників платіжного ринку заходи впливу у вигляді накладення штрафу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штраф накладено на:

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (ЄДРПОУ 35780941) – за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу – 170 000 грн;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (ЄДРПОУ 35442539) – за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу – 170 000 грн.

Рішення про оштрафування установ ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури та набрали чинності з 29 квітня 2024 року.

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Сплатити штрафи товариства зобов'язані впродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

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