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У застосунку "Київ Цифровий" з’явився електронний учнівський квиток

Четвер, 2 травня 2024, 12:02 - Анастасія Дячкіна
 

Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти. 

Про це повідомили у Київ Цифровий. 

Для замовлення електронного квитка необхідно:

  • оновити застосунок;
  • вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
  • отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
  • додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.

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Мінцифри разом із Міністерством соціальної політики доопрацювало послугу для ВПО у застосунку "Дія" – тепер довідку та допомогу можна отримати відразу для всієї сім’ї.

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