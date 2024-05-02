У застосунку "Київ Цифровий" з’явився електронний учнівський квиток

Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти.

Про це повідомили у Київ Цифровий.

Для замовлення електронного квитка необхідно:

оновити застосунок;

вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;

отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.

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