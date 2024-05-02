Росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє ГУР.

Відео з ворожого FPV-безпілотника, яке отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам поставило Міністерство оборони РФ.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак.

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Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі Бабелю наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що сили безпеки і оборони України не можуть викликати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

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Економічна правда