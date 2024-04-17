Tesla просить акціонерів затвердили зарплату Маска у 56 мільярдів доларів, яку скасував суд
Компанія Tesla просить акціонерів затвердити пакет у майже 55,8 млрд дол, який був встановлений в 2018 році в рамках оплати праці генерального директора Ілона Маска.
Про це повідомляє Reuters.
У середу Tesla закликала своїх акціонерів проголосувати за затвердження пакету рекордної компенсації генеральному директору, мільярдеру Ілону Маску, що раніше оскаржувалось в суді штату Делавер.
Тоді позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.
Під час судового розгляду, директори Tesla зазначали, що така велика компенсація затверджується для того, щоб Ілон Маск, який керує великою кількістю компаній, а також стартапів, що потребують уваги, не забував приділяти увагу також компанії Tesla.
У звернені Tesla також закликала своїх інвесторів схвалити перенесення штату реєстрації компанії зі штату Делавер до Техасу, подавши відповідну заяву до регуляторних органів.
Нагадаємо:
Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів.