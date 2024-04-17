Tesla просить акціонерів затвердили зарплату Маска у 56 мільярдів доларів, яку скасував суд

Компанія Tesla просить акціонерів затвердити пакет у майже 55,8 млрд дол, який був встановлений в 2018 році в рамках оплати праці генерального директора Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

У середу Tesla закликала своїх акціонерів проголосувати за затвердження пакету рекордної компенсації генеральному директору, мільярдеру Ілону Маску, що раніше оскаржувалось в суді штату Делавер.

Тоді позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.

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Під час судового розгляду, директори Tesla зазначали, що така велика компенсація затверджується для того, щоб Ілон Маск, який керує великою кількістю компаній, а також стартапів, що потребують уваги, не забував приділяти увагу також компанії Tesla.

У звернені Tesla також закликала своїх інвесторів схвалити перенесення штату реєстрації компанії зі штату Делавер до Техасу, подавши відповідну заяву до регуляторних органів.

Нагадаємо:

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Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів.