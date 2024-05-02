Знищено замовлень на 3 мільйони: "Нова пошта" поділилася наслідками удару РФ
Четвер, 2 травня 2024, 11:35 -
Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
"У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Російською ракетою було знищено 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками й посилками.
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Нагадаємо:
Внаслідок атаки РФ по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі постраждалих працівників немає, а компанія компенсує клієнтам оціночну вартість посилок.Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.
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