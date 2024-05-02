Знищено замовлень на 3 мільйони: "Нова пошта" поділилася наслідками удару РФ

Нова пошта

Внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нова пошта

Російською ракетою було знищено 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками й посилками.

Реклама:

Нагадаємо:

Внаслідок атаки РФ по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі постраждалих працівників немає, а компанія компенсує клієнтам оціночну вартість посилок.