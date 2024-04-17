ПриватБанк до кінця року визначиться із виходом на закордонні ринки

Найбільший державний банк України ПриватБанк оцінює доцільність виходу на іноземні ринки, а остаточне рішення зробить до кінця року.

Про це сказав голова правління фінустанови Герхард Бьош в інтерв’ю Forbes.

"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", – сказав він. Інший варіант – спробувати вийти на ринок Німеччини, де найбільше українських переселенців.

Поки що ПриватБанк оцінює доцільність такого кроку.

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"Що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає", – сказав Бьош.

Визначитись із цим питанням СЕО ПриватБанку сподівається до кінця року. Банк хоче розширити групу клієнтів, але це має бути органічно, зауважив він.

Нагадаємо:

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Верховний Суд 17 квітня розгляне касаційну скаргу ПриватБанку у справі за позовом ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова Олени Боголюбової.