У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету – Шмигаль 

Наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

"Міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки", – наголосив український прем’єр.

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Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

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Нагадаємо:

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У 2024 році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні. Основні напрямки співпраці будуть стосуватись фінансування виробників обладнання для розмінування сільгоспземель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки.













