Всі розділи
Укр / Рус

У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету – Шмигаль 

Четвер, 12 жовтня 2023, 09:18 - Анастасія Дячкіна

Наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. 

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

"Міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки", – наголосив український прем’єр. 

Реклама:

Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Читайте також: Якщо Штати не допоможуть. Що може Україна без фінансової підтримки Америки?

Нагадаємо: 

Реклама:

У 2024 році ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні. Основні напрямки співпраці будуть стосуватись фінансування виробників обладнання для розмінування сільгоспземель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки. 






Шмигаль МВФ бюджет
Реклама:
Матеріали за темою
У 2023 році громади отримали 109 мільярдів гривень дотацій – Шмигаль 10 жовтня 2023, 20:40
Уряд спростив імпорт сировини для боєприпасів і бойових частин дронів 10 жовтня 2023, 18:37
Уряд зареєстрував нові індустріальні парки на Дніпропетровщині та Івано-Франківщини 8 жовтня 2023, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті