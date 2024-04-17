Україна наступного тижня отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро – Єврокомісія

Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро.

Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Купман під час форуму партнерства США та України.

За його словами вже наступного тижня Україна отримає другий транш у розмірі 1,5 млрд євро з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Раніше у березні цього року Україна вже отримала перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

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Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на необхідності стабільної підтримки українського бюджету від ключових партнерів, оскільки ситуація наразі є досить непевною саме через затримку рішення про підтримку України в Конгресі США.

Нагадаємо:

Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

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