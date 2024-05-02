Ціни на нафту зросли на очікуваннях збільшення попиту в США

Ціни на нафту зросли, відновившись після триденного падіння, на очікуваннях, що США можуть почати поповнювати свої стратегічні запаси через низькі ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 58 центів, або на 0,7%, до 84,02 долара за барель. Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) за червень подорожчала на 53 центи, або на 0,7%, до 79,53 долара за барель.

"Ринок нафти був підтриманий спекуляціями про те, що якщо WTI впаде нижче 79 доларів, США почнуть нарощувати свої стратегічні запаси", - сказав Хіроюкі Кікукава (Hiroyuki Kikukawa), президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

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США заявили, що мають намір поповнити Стратегічний нафтовий резерв (SPR) після історичного розпродажу з аварійного запасу в 2022 році і хочуть викуповувати нафту за ціною 79 доларів за барель або нижче.

Економічна правда.