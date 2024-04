Китай допомагає Росії наростити військову промисловість - чиновники США

Getty Images

Попри відсутність прямої летальної допомоги, КНР експортує обладнання, технологій, а також ділиться знімками з космосу для використання у війні проти України, й нарощування військової промисловості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від чиновників США, які говорили на умовах анонімності.

За допомогою КНР, Росія здійснює найамбітнішу оборонну експансію з часів Радянського Союзу, яка є швидшою, ніж очікували на Заході у 2022 році.

Китай налагодив постачання необхідних елементів для закриття прогалин російської військової промисловості.

За словами чиновників США, які говорили на умовах анонімності, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, однією з компаній-постачальників до Росії.

У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки надходило з Китаю, який використовували для виробництва ракет, танків і літаків, заявили чиновники.

Такі китайські компанії, як Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd і Hikvision, надають китайські оптичні компоненти для використання в російських системах, включаючи танки і бронетехніку.

Крім того, Росія отримала військову оптику для танків і бронетехніки, яку виробляють китайські фірми iRay Technology і Північнокитайський науково-дослідний інститут електрооптики.

Чиновники також заявили, що Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, а також, що китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом безпілотників на території Росії.

Вони додали, що китайські компанії, ймовірно, надають Росії нітроцелюлозу для виробництва палива для зброї, що допомагає Росії швидко розширювати свої можливості з виробництва ключових боєприпасів, наприклад артилерійських снарядів.

Американські чиновники також заявили, що Китай допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші космічні можливості для використання в Україні, що посилює російську загрозу в Європі.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, також заявили, що президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої нещодавньої телефонної розмови. За їх словами, це є темою обговорення з союзниками США в Європі та в усьому світі.

