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У РФ очікують стрибка цін на техніку та електроніку через нові санкції ЄС

Вівторок, 25 червня 2024, 17:21 - Олексій Павлиш

Ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти "російського SWIFT" - Системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ(СПФС).

Про це пишуть The Moscow Times і "Коммерсантъ".

Напередодні ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакета санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.

Фактично це означає відрізання порушників від європейської фінансової системи.

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Досі СПФС працювала "оперативно і без збоїв, гідно забезпечуючи оплати в дружні країни, особливо через дочірні європейські банки", заявив радник юрфірми Verba Legal Марат Самарський.

"Якщо іноземні банки, підключені до СПФС, почнуть блокувати платежі з Росії, це може призвести до падіння імпорту з Китаю на 25% і подорожчання всіх імпортних товарів на 10-20% залежно від категорії", - заявив старший партнер логістичної компанії "Оптималог" Георгій Властопуло.

За його словами, через проблеми з платежами імпорт з Китаю вже скоротився на 11%, а з Туреччини - на 33%.

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