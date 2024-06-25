Україна поскаржилась на Росію в ООН через злам супутникових каналів

Міжнародна спілка електрозв'язку (ITU) - спеціалізована установа ООН у сфері глобального електрозв'язку - цього тижня розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що супутникові перешкоди заглушають сигнали GPS і можуть поставити під загрозу керування повітряним рухом, йдеться в заяві Європейського Союзу, направленій до ITU) на початку цього місяця. У деяких випадках атаки зазнали дитячі телеканали: внаслідок втручання на них транслювалися жорстокі кадри війни в Україні.

У скарзі України до органу ООН, датованій 3 червня, з яким ознайомилось Reuters, задокументовано щонайменше 11 випадків втручання, які за останні три місяці вплинули на десятки українських телевізійних програм.

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У заяві міститься прохання "вжити всіх можливих заходів для припинення втручання РФ".

Франція, Швеція і Люксембург також надіслали скарги зі звинуваченнями у "шкідливому втручанні" в їхні супутникові мережі, підтвердили в ITU, не уточнивши, хто несе за це відповідальність.

Нагадаємо:

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У квітні РФ атакувала супутникове мовлення України: десятки телеканалів зазнали проблем.

Повідомлялось, що 9 травня росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.

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