Фондова біржа Казахстану попросила Мосбіржу продати їй свої акції

Казахстанська фондова біржа (KASE) звернулася до свого міноритарного акціонера - Московської біржі (MOEX) - з проханням про викуп у неї своїх акцій

Про це пише росіське ділове видання Frank Media із посиланням на два джерела, близькі до російського торгового майданчика.

Ще один співрозмовник видання з брокерської компанії, яка, зокрема, працює на іноземних ринках, також підтвердив це.

Зазначається, що Московська біржа володіє 13,1% у KASE. Першу частину цього пакета (3,3%) вона отримала на початку 2020 року, до нинішньої частки Мосбіржа довела його наприкінці того ж року.

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"Акції Казахстанської фондової біржі дісталися MOEX у рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології. Зараз ринкова вартість пакета становить 12,1 млрд тенге або 2,2 млрд рублів.

Після початку нової хвилі санкційного тиску на російський фінансовий сектор, восени 2022 року, голова правління KASE Аліна Алдамберген говорила, що в разі ризиків запровадження обмежувальних заходів проти Мосбіржі казахстанський майданчик розглянув би питання виходу зі стратегічного партнерства з нею", - йдеться у повідомленні.

У середині червня 2024 року управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США внесло Московську біржу в SDN-ліст. OFAC видало ліцензію на згортання операцій із російським торговельним майданчиком на строк до 13 серпня. До санкцій проти Мосбіржі приєдналася і Велика Британія.

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"KASE розгляне продовження ділових відносин з MOEX з урахуванням санкційних обмежень", - заявили наступного дня після введення обмежувальних заходів проти Московської біржі на казахстанському майданчику.

"Упевнений, біржа мріє не мати осіб, які потрапили до SDN-списку, в реєстрі акціонерів. Складно з ними жити", - заявило джерело, близьке до казахстанського брокера.

Про можливий викуп частки MOEX у KASE кілька разів згадував голова Національного банку Казахстану Тимур Сулейменов, однак, він говорив про це невизначено, завжди повторюючи, що існують різні варіанти.

"При цьому непрямі дані свідчать, що підготовка до викупу почалася. У середині минулого тижня KASE оголосила про скликання через місяць позачергових загальних зборів акціонерів, на яких має розглядатися єдине питання - про зміну методики визначення вартості акцій казахстанської біржі під час їхнього викупу", - йдеться у матеріалі.

На думку співрозмовника газети, близького до російського Центробанку, Мосбіржа в цих умовах може погодитися на продаж частки в Казахстанській фондовій біржі. Входження в капітал і надання технологій KASE в минулому мало стратегічну мету - залишити її в зоні російського впливу, зазначив він. Зокрема, технології для казахстанської біржі могла надати американська Nasdaq, а часткою в KASE цікавилися корейці.

"Наразі ситуація з MOEX обговорюється. Повідомимо пізніше, як буде інформація", - заявив Frank Media представник KASE.

Нагадаємо:

Напередодні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

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