Китай помогает России нарастить военную промышленность - чиновники США

Getty Images

Несмотря на отсутствие прямой летальной помощи, КНР экспортирует оборудование, технологий, а также делится снимками из космоса для использования в войне против Украины, и наращивания военной промышленности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от чиновников США, которые говорили на условиях анонимности.

С помощью КНР, Россия осуществляет самую амбициозную оборонную экспансию со времен Советского Союза, которая является более быстрой, чем ожидали на Западе в 2022 году.

Китай наладил поставки необходимых элементов для закрытия пробелов российской военной промышленности.

Реклама:

По словам чиновников США, которые говорили на условиях анонимности, россияне, вероятно, использовали импорт станков из Китая для увеличения производства баллистических ракет. Они назвали Dalian Machine Tool Group, одного из ведущих китайских производителей станков, одной из компаний-поставщиков в Россию.

В 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники поступало из Китая, который использовали для производства ракет, танков и самолетов, заявили чиновники.

Такие китайские компании, как Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd и Hikvision, предоставляют китайские оптические компоненты для использования в российских системах, включая танки и бронетехнику.

Реклама:

Кроме того, Россия получила военную оптику для танков и бронетехники, которую производят китайские фирмы iRay Technology и Северокитайский научно-исследовательский институт электрооптики.

Чиновники также заявили, что Китай предоставил России двигатели для беспилотников и турбореактивные двигатели для крылатых ракет, а также, что китайские и российские предприятия работают над совместным производством беспилотников на территории России.

Они добавили, что китайские компании, вероятно, предоставляют России нитроцеллюлозу для производства топлива для оружия, что помогает России быстро расширять свои возможности по производству ключевых боеприпасов, например артиллерийских снарядов.

Американские чиновники также заявили, что Китай помогает России совершенствовать свои спутниковые и другие космические возможности для использования в Украине, что усиливает российскую угрозу в Европе.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, также заявили, что президент США Джо Байден поднял этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином во время их недавнего телефонного разговора. По их словам, это является темой обсуждения с союзниками США в Европе и во всем мире.

Читайте также: Китай наступает. Пекин все больше помогает Москве

Напомним:

Госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил союзникам тревожную информацию о масштабах сотрудничества между Китаем и Россией, а от Минфина США прозвучали предупреждения, что компании, которые помогают РФ товарами и технологиями для ВПК, ждут серьезные последствия.

Китай ввел санкции против двух крупных американских компаний-производителей вооружений в ответ на продажу ими оружия Тайваню.