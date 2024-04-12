Китай ввів санкції проти двох компаній зі США за продаж зброї Тайваню
Про це повідомляє МЗС КНР.
У заяві міністерства йдеться, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди його суверенітету та територіальній цілісності.
"Продовження продажу зброї Сполученими Штатами китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке", - зазначається у повідомленні.
Санкції Пекіна передбачають замороження майна та всіх активів згаданих компаній у Китаї і заборону їх керівникам на в’їзд до країни.
Нагадаємо:
Кілька великих тайванських виробників розглядають можливість створення запасних штаб-квартир за кордоном, аби гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.