Китай ввів санкції проти двох компаній зі США за продаж зброї Тайваню

Китай запровадив санкції проти двох великих американських компаній-виробників озброєнь у відповідь на продаж ними зброї Тайваню.

Про це повідомляє МЗС КНР.

У заяві міністерства йдеться, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди його суверенітету та територіальній цілісності.

"Продовження продажу зброї Сполученими Штатами китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке", - зазначається у повідомленні.

Санкції Пекіна передбачають замороження майна та всіх активів згаданих компаній у Китаї і заборону їх керівникам на в’їзд до країни.

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Нагадаємо:

Кілька великих тайванських виробників розглядають можливість створення запасних штаб-квартир за кордоном, аби гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.