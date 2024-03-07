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У лютому Мінфін перерахувало місцевим бюджетам майже 12 мільярдів

Четвер, 7 березня 2024, 15:25 - Артур Крижний
 
Мінфін

У лютому 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 11,9 млрд грн, що становить 94,9 % від передбачених розписом асигнувань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань). Додаткові дотації перераховано в сумі 2,5 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня становлять 139,1 млрд грн, що на 9 млрд грн більше ніж у січні.

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Нагадаємо: 

За січень-лютий 2024 року до місцевих бюджетів надійшло 65,1 млрд гривень.

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Мінфін бюджет місцеві бюджети
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Економічна правда
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