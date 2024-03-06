31 українська компанія отримала статус авторизованого економічного оператора - Мінфін

До переліку авторизованих економічних операторів (АЕО), яким дозволено спрощене митне оформлення, вже увійшли 31 вітчизняних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У відомстві зазначили, що ростання кількості українських компаній, що отримали статус АЕО, має динаміку, схожу з більшістю країн ЄС у перші роки впровадження програми, а подекуди її перевищує.

АЕО – це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання. Він надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Україна отримала таку можливість у 2020 році.

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"Незважаючи на війну, український бізнес скористався цією можливістю та суттєво збільшив динаміку в отриманні авторизацій АЕО. Так, за 3 роки та 7 місяців роботи програми АЕО (станом на початок березня 2024 р.) отримано 31 авторизацію АЕО", - вказує Мінфін.

Для порівняння, за перші чотири роки функціонування програми АЕО в ЄС (2008–2011 роки) бізнес в понад половини країн ЄС (17 держав-членів) мав схожий або значно менший, або навіть нульовий темп нарощення авторизацій АЕО.

Бізнес в 11 державах – членах ЄС мав більший темп нарощення АЕО.

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Українські компанії, які зараз перебувають лише на четвертому році запровадження програми й в умовах повномасштабної війни, у 2024 році вже отримали 9 авторизацій АЕО (станом на 5 березня).

"Отже, з початку 2024 р. вони рухаються схожими темпами з бізнесами лідируючих країн ЄС в нарощенні АЕО протягом цього ж періоду (в Німеччині – 11, у Франції – 10, у Хорватії та Польщі - по 7)", - констатували в відомстві.

Мінфін

Нагадуємо:

У вересні торік Кабмін прийняв постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення.