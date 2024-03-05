У лютому до загального фонду держбюджету надійшло платежів на майже 190 мільярдів

За оперативними даними Державної казначейської служби, за лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

66,8 млрд грн - податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності

- податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності 32,0 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 15,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

– податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 15,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано – 11,7 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано – 11,7 млрд грн); 12,6 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 3,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами;

– рентна плата за користування надрами; 3,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

При цьому інші платежі становили 8 млрд грн. Окрім того, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 31,0 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.

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Нагадаємо:

До зведеного бюджету за січень-лютий 2024 року надійшло 252,2 мільярда гривень, що контролюються Податковою службою.

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

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