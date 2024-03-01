За рік до державного і місцевого бюджетів надійшло податків на понад 250 мільярдів - ДПС

До зведеного бюджету за січень-лютий 2024 року надійшло 252,2 мільярда гривень, що контролюються Податковою службою.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

"За оперативними даними надходження до зведеного бюджету у січні – лютому 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 252,2 млрд грн. До державного бюджету надійшло 187,1 млрд грн, до місцевих бюджетів – 65,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні – лютому 2024 року становили 172,3 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 115,6 відсотка. При цьому на рахунки платників відшкодовано 21,5 млрд грн податку на додану вартість.

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Нагадаємо:

У лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 184,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

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