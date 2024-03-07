В феврале Минфин перечислило местным бюджетам почти 12 миллиардов

Мінфін

В феврале 2024 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 11,9 млрд грн, что составляет 94,9 % от предусмотренных росписью ассигнований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, базовая дотация перечислена в сумме 1,8 млрд грн (100 % к росписи ассигнований). Дополнительные дотации перечислено в сумме 2,5 млрд грн (100 % к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 марта составляют 139,1 млрд грн, что на 9 млрд грн больше чем в январе.

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Напомним:

За январь-февраль 2024 года в местные бюджеты поступило 65,1 млрд гривен.