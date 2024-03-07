British Airways зробить безкоштовним інтернет для пасажирів

Найбільша британська авіакомпанія British Airways безкоштовно надаватиме доступ до інтернету у своїх літаках.

Про це повідомляє Avianews.

Зазначається, що послугу з 3 квітня поступово почнуть запускати на всіх авіалайнерах, які оснащені антенами для передачі інтернет-даних.

Безкоштовним буде найпростіший пакет доступу, який передбачає надсилання текстових повідомлень через програми-месенджери, обмінюватися фото або відео цей пакет не дозволяє. Така опція доступна лише у платних пакетах.

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Для підключення послуги необхідно безкоштовно зареєструватися в програмі лояльності British Airways Executive Club.

За даними British Airways, зараз інтернет доступний на всіх її літаках, що базуються в лондонському аеропорту Гатвік. У лондонському аеропорту Хітроу цей показник становить 80% і компанія має намір розширити послугу на 100% авіалайнерів до кінця 2025 року.

Також раніше європейські авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines зробили найпростіший пакет доступу в інтернет у літаках безкоштовним для учасників програми лояльності Miles & More. Пакет FlyNet Messaging дозволяє обмінюватися під час польоту текстовими повідомленнями та фотографіями із співрозмовниками на землі.

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Економічна правда