British Airways сделает бесплатным интернет для пассажиров

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways будет бесплатно предоставлять доступ к интернету в своих самолетах.

Об этом сообщает Avianews.

Отмечается, что услугу с 3 апреля постепенно начнут запускать на всех авиалайнерах, которые оснащены антеннами для передачи интернет-данных.

Бесплатным будет самый простой пакет доступа, который предусматривает отправку текстовых сообщений через программы-мессенджеры, обмениваться фото или видео этот пакет не позволяет. Такая опция доступна только в платных пакетах.

Реклама:

Для подключения услуги необходимо бесплатно зарегистрироваться в программе лояльности British Airways Executive Club.

По данным British Airways, сейчас интернет доступен на всех ее самолетах, базирующихся в лондонском аэропорту Гатвик. В лондонском аэропорту Хитроу этот показатель составляет 80% и компания намерена расширить услугу на 100% авиалайнеров до конца 2025 года.

Также ранее европейские авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines сделали самый простой пакет доступа в интернет в самолетах бесплатным для участников программы лояльности Miles & More. Пакет FlyNet Messaging позволяет обмениваться во время полета текстовыми сообщениями и фотографиями с собеседниками на земле.

Реклама:

Экономическая правда