SkyUp у 2023 році збільшила кількість рейсів майже на 40%

SKYUP

Українська авіакомпанія SkyUp за підсумками 2023 року здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.

Про це розповів СЕО перевізника Дмитро Сероухов в інтерв’ю Forbes.

Також торік авіаперевізнику вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік великої війни – понад 1,5 млн.

"Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими", – зазначив Сероухов.

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У 2021 році SkyUp здійснив близько 16 тисяч рейсів та перевіз близько 2,5 млн пасажирів.

Торік компанія ухвалила рішення "розвивати бізнес там, де це можливо", поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.

так, українському перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків та надавати послуги іншим компаніям.

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"У 80–90% випадках це ACMI- перевезення і ще в 10–20% залежно від сезону – чартерні рейси на замовлення туроператорів", – пояснив Сероухов.

Він очікує, що цьогоріч збережеться таке саме співвідношення.

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