Ціни на какао обвалилися після цінових рекордів напередодні

Ціни на какао стрімко падають, продовжуючи щотижневе падіння майже на 30%, оскільки ринок завершує один з найжвавіших відрізків, які він коли-небудь бачив.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Какао подешевшало на 7,6% до 6990 доларів за метричну тонну, але потім відіграло втрати й торгувалося на 0,9% вище. Ціна все ще знаходиться на шляху до 28% щотижневого падіння, що є найбільшим падінням з 1959 року.

Bloomberg

Лише два тижні тому найактивніший контракт сягнув рекордної позначки у майже 12 000 доларів за тонну, коли галузь боролася з наслідками гострого дефіциту пропозиції. Але цього тижня ф'ючерси впали до 6 990 доларів - приблизно на 40% нижче історичного максимуму - і супроводжувалися екстремальними ціновими коливаннями після того, як відтік трейдерів призвів до виснаження ліквідності.

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Цей відкат ознаменував різкий розворот для какао, яке стало дорожчим за мідь. Ціни злетіли до небес, оскільки неврожай у Західній Африці призвів до того, що світ вже третій рік стикається з дефіцитом какао, що викликало стрес у покупців і призвело до подорожчання шоколаду. Але шалений ажіотаж також призвів до того, що трейдерам стало дорожче утримувати свої позиції, що змусило багатьох з них піти з ринку.

Як повідомило цього тижня агентство Bloomberg, фінансова криза б'є по фізичному ринку, змушуючи трейдерів відкладати закупівлі у провідних виробників. Купівля більшої кількості бобів вимагатиме від них хеджування своїх закупівель на ф'ючерсному ринку, так само як більша волатильність означає, що їм потрібно мати більше готівки для покриття маржинальних вимог.

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Нагадаємо:

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку досягли нового, історичного рекорду, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, попри глобальний дефіцит пропозиції та великі ціни.

Ф'ючерси на какао-боби підскочили до рекордних понад 10 тисяч доларів за тонну, продовжуючи історичне ралі, яке вже цього року призвело до подвоєння цін і може вплинути на вартість шоколаду.