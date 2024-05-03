Google оголошує про другий етап Фонду підтримки українських стартапів на $10 мільйонів

Google, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, запускає другий етап Фонду підтримки Google for Startups Ukraine Support Fund на 10 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Стартапи можуть отримати гранти до 100 тисяч доларів, які можна буде використати на:

Розвиток бізнесу

Відновлення операцій, постраждалих від війни

Створення нових продуктів, що відповідають актуальним потребам

Особливу увагу буде приділено стартапам, що розробляють продукти на основі штучного інтелекту (ШІ). Прийом заявок триває до 5 червня 2024 року.

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Google вже надав 58 українським стартапам загалом 5 мільйонів доларів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки.

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Економічна правда.

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