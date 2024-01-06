Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки після вибуху 

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як вибух панелі кабіни змусив абсолютно новий літак із пасажирами здійснити аварійну посадку.

Про це пише Reuters.

Частина фюзеляжу відірвалася від лівої частини літака невдовзі після того, коли він почав виліт з Портленда, штат Орегон, на шляху до Онтаріо в Каліфорнії.

Це змусило пілотів повернути назад і безпечно приземлитися зі 171 пасажиром і шістьма членами екіпажу на борту.

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Генеральний директор авіакомпанії Бен Мінікуччі заявив, що 65 подібних літаків будуть повернуті в експлуатацію лише після попереджувального технічного обслуговування та перевірок безпеки, які, як він очікує, будуть завершені в "найближчі кілька днів".

На фото, що з’явилися у соціальних мережах, видно, що кисневі маски розгорнуті, а частина бічної стінки літака відсутня.

Додаткові двері зазвичай встановлюють недорогі авіакомпанії, які використовують додаткові місця, що вимагають більшої кількості шляхів для евакуації. Ці двері на літаках Alaska Airlines назавжди "заблоковані" або деактивовані.

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За даними американського Федерального авіаційного управління, новий літак MAX 9 був доставлений Alaska Airlines наприкінці жовтня та сертифікований на початку листопада.

У Boeing заявили, що вивчають аварійну посадку, авіаційна влада США оголосила про розслідування.

Польоти літаків 737 MAX були припинені на 20 місяців у всьому світі після двох смертельних аварій у 2018 і 2019 роках, пов’язаних із погано розробленим програмним забезпеченням кабіни, у яких загинули 346 людей в Ефіопії та Індонезії.

Економічна правда