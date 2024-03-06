Україна може отримувати мільярди гривень від експорту електроенергії до Європи

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Експорт електроенергії до Європи може стати важливою статтею отримання прибутку для України. Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою вимірюється мільярдами гривень.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Потенціал торгівлі електроенергією між Україною та Європою, потенціал нашої експортної виручки, вимірюється в мільярдах гривень. І якщо ми будемо продовжувати експортувати в таких обсягах, як ми це робимо на сьогоднішній день, то це буде суттєвою статтею нашого українського експорту до Європи", - сказав керівник "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що Україна вже має досвід експорту електроенергії до Європи. Після відкриття експорту у 2022 році "Укренерго" заробило для держави декілька мільярдів гривень.

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Зараз "Укренерго" продовжує працювати з європейськими колегами над збільшенням обсягів експорту української електроенергії. Оператор енергосистеми робить це як повноправний член співдружності європейських операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

Нагадаємо:

Напередодні, Україна експортувала рекордну кількість електроенергії - 13,39 ГВт-год - до п'яти країн Європи: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови.

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Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

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